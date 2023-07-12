«Украинцы очень быстро учатся». В Минобороны Нидерландов рассказали, сколько времени займет обучение украинских пилотов на F-16 12 июля, 13:34 F-16 (Фото:REUTERS)

Министр обороны Нидерландов Карин Гильдур заявила, что обучение украинских пилотов на F-16 может занять ориентировочно 6−8 месяцев. Об этом она сказала на публичном форуме НАТО в среду, 12 июля.

«Мы на самом деле не знаем… Мы думаем, что за 6−8 месяцев удастся завершить обучение пилотов, конечно, для инженеров и всего персонала, который нужен», — заявила она.

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Гильдур дордала, что скорость обучения зависит от знания языка и опыта пилотов.

«Мы знаем, что украинцы очень быстро учатся, мы видели на примере с [обучением на системах] Patriot, что также достаточно сложно, но 6−8 месяцев — это действительно очень быстро», — пояснила министр.

Она также добавила, что учения начнутся в Дании в августе, а затем, благодаря Румынии, которая готова разместить у себя учебный центр, Украина и другие страны смогут продолжить свой путь в переходе на истребители четвертого поколения.

На вопрос, собираются ли Нидерланды прислать Украине истребители F-16, она ответила, что обучение украинских пилотов на этих самолетах происходит с перспективой на дальнейшее их использование, но передача истребителей «требует отдельного решения», поскольку это американские самолеты.

«Нужно отдельное решение и отдельный зеленый свет со стороны Вашингтона — это следующий шаг. Я думаю, что мы все наблюдаем за тем, как развивается ситуация, и сейчас мы делаем этот шаг (по обучению — ред.), а это означает, что в определенный момент времени мы рассмотрим то, как сделать следующий», — подчеркнула она.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что истребители F-16 могут появиться в Украине в первом квартале 2024 года.

Он также подтвердил, что обучение украинских пилотов должны начаться в августе или в начале сентября.

В мае западные партнеры заговорили о формировании коалиции по передаче Украине истребители F-16, которые уже длительное время просил Киев.

Инфографика: NV

Обучение и предоставление F-16 для Украины — что известно

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что союзники Украины будут индивидуально определять, когда начинать обучение украинских пилотов на F-16.

На саммите НАТО в Вильнюсе министр обороны Украины Алексей Резников подписал с 11 коллегами меморандум о создании коалиции по подготовке пилотов истребителей F-16. Также есть возможность включения в программу других типов истребителей, а не только F-16.

Кроме Украины, в коалицию вошли: Великобритания, Нидерланды, Дания, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния и Швеция.

6 июля Румыния сообщила, что открывает региональный учебный центр для пилотов истребителей F-16, который будет доступен для ее союзников и партнеров по НАТО, включая Украину.

При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.

Резников заявлял, что Украина возьмет на вооружение F-16 не раньше Нового года 2024-го.