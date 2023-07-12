Итак, мы не в НАТО. Почему, и есть ли шанс 12 июля, 11:03

Власти надо повзрослеть и, проведя работу над ошибками, сделать выводы

Очень хорошо понимаю почему нам необходимо НАТО. Именно нам, а не мы ему. Очень хорошо осознаю, что даже потенциальное членство в НАТО, кроме обеспечения гарантий безопасности, ускорит окончание войны, сохранит жизни украинцев и после вступления Украины в Альянс снизит до минимума риск начала еще одной войны России против нашей страны. Очень хорошо вижу, что все эти громкие заявления «Байден, почему мы не в НАТО?», «поеду на саммит — не поеду» или же попытки шантажировать наших партнеров — не приведут к результатам. Зеленскому и его окружению пора повзрослеть.

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Таким инфантильным способом нам не добиться членства в НАТО. И в то же время членство нам необходимо, а значит надо менять подход, если прежний не дает требуемого результата. Пора отходить от эпатажности и переходить к конструктиву. Пора забыть об эффектности и начать быть эффективным. Пора от слов и обещаний переходить к делам и выполнению взятых на себя обязательств.

Пора забыть об эффектности и начать быть эффективным

А еще пора перестать врать. Врать себе, партнерам, гражданам. Пора отказаться от инфантильности и начать вести себя, как взрослым. Не выдавать желаемое за действительное, а отчитываться за сделанное. Не видеть врагов во всех, кто говорит правду, указывает на ошибки и критикует за провалы, а благодарить за указание на проблемы и решать их.

Я предупреждал, что мы не получим приглашение в Вильнюсе. Но эта опция для нас все еще открыта, и мы можем получить желаемое приглашение на саммите в США. Можем, если приедем на него качественно изменившимися. Без истеричности, кокетства, шантажа и с результатом. Сложная ли это задача? Не простая. Но эта задача реальная и реализуемая. Только власти надо повзрослеть и, проведя работу над ошибками, сделать выводы. А без этого шансы будут таять на глазах. Мысль простая и лежит на поверхности — нам пора ее понять и начать меняться. Цена вопроса — наши гарантии будущего и жизни украинцев. А это стоит того, чтобы начать меняться. Стоит. Даже если это для президента и его окружения крайне тяжело.

Текст опубликован с разрешения автора

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