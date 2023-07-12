Страны G7 согласовали долгосрочные гарантии безопасности для Украины — FT 12 июля, 16:03 Украинский защитник в освобожденном от российских оккупантов Благодатном Донецкой области, 17 июня 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Страны Большой семерки (G7) в среду, 12 июля, согласовали рамки для предоставления долгосрочных гарантий безопасности Украине. Об этом сообщает Financial Times.

По данным FT, обязательства будут включать поставки «современной военной техники» для Сухопутных войск, Воздушных сил и ВМС, обучение украинских военнослужащих, обмен разведданными и усиление киберзащиты. Страны также намерены развивать «промышленную базу» Украины. Украина взамен обязуется провести реформы, в том числе судебной системы, и «гражданского контроля над ВСУ».

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По мнению западных официальных лиц, обязательства помогут Украине освободить захваченные российскими оккупантами территории и модернизировать армию, а также дадут гарантии того, что поддержка Украины продолжится вне зависимости от политических изменений на Западе.

Странам, которые не входят в G7, предлагают согласовать с Украиной двусторонние обязательства в сфере безопасности.

Ранее президент Владимир Зеленский, который принимает участие в саммите НАТО в Вильнюсе 11−12 июля, заявил, что гарантии стран G7 могут стать «зонтиком безопасности» для Украины в случае их принятия.

Ожидается, что президент США Джо Байден вместе с другими лидерами стран G7 сделает «важное заявление» о дополнительной помощи Украине в рамках второго дня саммита НАТО в Вильнюсе.

Агентство Bloomberg также писало, что страны G7 скоро могут договориться об индивидуальных гарантиях безопасности для Украины. Они будут касаться сферы безопасности для усиления обороноспособности Украины и сдерживания российской агрессии в будущем.

Саммит НАТО в Вильнюсе: последние новости

В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней ранее согласилась Турция).

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. В совместное коммюнике страны НАТО заявили, что пригласят Украину в Альянс, когда страны-члены согласятся и все условия будут выполнены. Альянс пообещал поддерживать Украину в реформах на пути к будущему членству.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что теперь Украине не нужно выполнять ПДЧ и таким образом путь в НАТО сократился с «двух шагов» до «одного».