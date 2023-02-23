Минобороны РФ распространило фейк о подготовке «вторжения» ВСУ в Приднестровье. В Молдове отреагировали 23 февраля, 10:26 В Молдове опровергли фейк минобороны РФ о якобы подготовке «вторжения» ВСУ в Приднестровье (Фото:Vladislav Culiomza/Reuters)

Минобороны страны-агрессора России распространило фейк о якобы подготовке «вторжения» ВСУ на территорию непризнанного Приднестровья. В Молдове заявили, что это заявление не соответствует действительности.

В пресс-службе российского ведомства в Telegram нафантазировали о том, что к «вторжению» привлекут военных Азова, а в качестве предлога якобы планируется «инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья».

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Там традиционно сообщили об участии в операции «украинских диверсантов».

В то же время, в правительстве Молдовы сообщили, что Кишинев не подтверждает информацию минобороны РФ с обвинениями Украины в «подготовке вторжения».

«Призываем к спокойствию и получению информации из официальных и проверенных источников Республики Молдова. Наши ведомства сотрудничают с зарубежными партнерами, и в случае угрозы для страны общество немедленно будет проинформировано», — резюмировали там.

Глава молдовской Службы информационной безопасности Александру Мустяце заявлял, что Россия может начать наступление на Молдову уже в начале 2023 года. В МИД Польши говорили, что Польша, страны Балтии и Молдова — в списке «целей Кремля», но в ближайшее время нового российского нападения не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Москва рассматривает возможность совершить государственный переворот в Молдове, захватить аэропорт в Кишиневе и перебрасывать через него своих военных. Позже это подтвердил новый премьер-министр страны Дорин Речан.

Он также выступил за демилитаризацию Приднестровья и изгнание оттуда российских войск. Речан подчеркнул, что в стране идет гибридная война, которую ведет Россия, и призвал жителей не игнорировать «реальные угрозы эскалации либо военных, либо гибридных операций».

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что Украина готова помочь Молдове избавиться от российских оккупантов на территории страны.