Украина готова помочь Молдове избавиться от российских оккупантов — Буданов

22 июля, 21:41
Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Кирилл Буданов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов сказал, что Украина готова помочь Молдове избавиться от российских оккупантов на территории страны.

В эфире всеукраинского телемарафона в пятницу, 22 июля, Буданов заявил, что поддерживает стремление Молдовы избавиться от оккупационных войск на ее территории.

«И мы как государство и как спецслужба сделаем все для того, чтобы помочь братскому государству избавиться от оккупантов на своей земле», — добавил он.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Молдова Приднестровье ГУР Украина-Молдова Кирилл Буданов

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