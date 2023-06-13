Украина подала Австралии запрос о состоянии истребителей F-18 — посол

13 июня, 14:10
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Истребитель F/A-18 Super Hornet (Фото:Королевские австралийские военно-воздушные силы)

Истребитель F/A-18 Super Hornet (Фото:Королевские австралийские военно-воздушные силы)

Украина подала Австралии запрос о состоянии десятков выведенных из эксплуатации истребителей F-18, которые могли бы усилить Воздушные силы ВСУ.

Об этом посол Украины в Канберре Василий Мирошниченко сообщил агентству AFP во вторник, 13 июня. Его цитирует портал The Defense Post.

По словам дипломата, в начальном запросе речь идет о приблизительно 41 самолете, который хранят на авиабазе к северу от Сиднея.

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«Был запрос на информацию. Украина изучает возможности истребителей, в том числе и этого самолета», — сказал Мирошниченко.

Как пишет издание, сейчас соглашение по F-18 выглядит «отдаленно» и для него требуется дипломатическое и логистическое сотрудничество между Киевом, Канберрой, Вашингтоном. Один из собеседников AFP говорит, что пригодными для использования остаются от 12 до 16 таких самолетов, но точная цифра неизвестна.

Парк Королевских ВВС Австралии, насчитывавший 71 самолет F-18, вывели из эксплуатации между 2019 и 2021 годами, освободив место для современных F-35. Некоторые из них продали Канаде, а 41 самолет, о которых идет речь, выкупила компания из Хьюстона RAVN Aerospace.

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Ранее СМИ писали, что Запад рассматривает возможность передать Украине десятки истребителей F-18, а Австралия и США обсуждают возможность предоставления Киеву 41 самолета F/A-18 Hornet.

Инфографика: NV

К «коалиции истребителей» для Украины присоединились уже восемь стран Европы, а возглавили ее Нидерланды и Дания.

США заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Австралия Истребители F-18 Истребитель

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