Австралия и США обсуждают передачу Украине 41 самолета F/A-18 Hornet — СМИ

6 июня, 05:12
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F/A-18 Hornet (Фото:WypartowiczBa/Twitter)

F/A-18 Hornet (Фото:WypartowiczBa/Twitter)

Австралия и США обсуждают возможность передачи Украине 41 самолета F/A-18 Hornet, которые заменят на более современные F-35.

Об этом сообщает Financial Review.

Отмечается, что США положительно относятся к такой идее, так как в противном случае самолеты будут списаны. Сейчас F/A-18 Hornet находятся на авиабазе вблизи Ньюкасла.

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Эксперт по обороне из Австралии Роберт Поттер подтвердил, что переговоры идут и отметил, что передача самолетов ВСУ выглядит хорошей идеей.

«Соединенные Штаты и Украина активно и конкретно заинтересованы в приобретении истребителей четвертого поколения для украинских ВВС. Для завершения закупки этих самолетов требуются многочисленные официальные разрешения, но, вероятно, это идея, время которой пришло», — заявил Поттер.

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19 мая президент США Джо Байден поддержал международную коалицию истребителей для Украины. Также премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия и Дания будут участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

2 июня глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что к коалиции истребителей для Украины присоединились уже восемь стран.

5 июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ во время своего контрнаступления этим летом не будут использовать истребители F-16.

Инфографика: NV
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Австралия Вооружение Военная помощь Поставки оружия Истребители Самолеты Боевые самолеты Война в Украине Истребитель Война России против Украины

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