Плюсы, минусы, подводные камни. Австралия может передать Украине истребители F/A-18 Hornet. Чем они отличаются от F-16 — авиаэксперт

8 июня, 15:15
NV Премиум
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Истребитель F/A-18 Super Hornet (Фото:Royal Australian Air Force)

Истребитель F/A-18 Super Hornet (Фото:Royal Australian Air Force)

Автор: Павел Новиков

Australian Financial Review сообщает, что Австралия, Соединенные Штаты и Украина уже начали переговоры о передаче Украине 41 самолета F/A-18 Hornet.

Действительно ли они нужны Украине и чем отличаются от F-16, в интервью Radio NV рассказал Валерий Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ.

— В Австралии как раз обновляют свой авиационный парк, свой истребительный флот, а самолеты F/A-18 Hornet могут стать доступными для Украины. Что это за машина и нужна ли она нам?

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— Нужна ли она нам, мы с вами обсуждали еще, наверное, где-то год назад. И пришли к выводу, что это наиболее выгодная для нас машина. Почему? Она имеет прочное шасси и два двигателя. И для наших аэродромов из всех западных истребителей она была бы наиболее подходящей.

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К тому же это довольно популярная машина. Но она не популярна у наших соседей. Если мы перейдем на F-18, организуем какое-то подразделение, у нас возникнут огромные проблемы с их ремонтом, с их обслуживанием. Потому что ни одна из соседних стран [их не имеет].

Ближайшая страна, которая может помочь нам в их обслуживании, — это Испания, [логистика] через всю Европу. С Финляндией нет прямого сообщения, и туда на ремонт никто не будет возить эти самолеты. Еще Канада и Австралия, но это еще более дальние варианты.

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Скажу, что F-18 — более мощный самолет, чем F-16, но в зависимости от того, какой вариант нам предложат. Есть 40 истребителей ранних моделей F-18 — F/A-18 [версии] С-D, а есть модели F.

Теги:   Авиация Интервью NV Истребители F-16 Истребитель Радио NV Война России против Украины

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