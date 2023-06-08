Запад рассматривает возможность передать Украине десятки истребителей F-18 — Politico 8 июня, 16:26 Винищувач F/A-18 Super Hornet (Фото:Royal Australian Air Force)

Западные страны обсуждают возможности передачи Украине «десятков» истребителей F-18 вместе с самолетами F-16, сообщило издание Politico.

По данным издания, «десятки старых, но исправных F-18, вероятно, будут доступны для экспорта», когда Австралия, Канада, Швейцария и Финляндия перейдут на истребители F-35.

Видео дня

Украинская делегация ставила вопрос о поставках F-18 на закрытых заседаниях во время Диалога Шангри-Ла в Сингапуре на прошлой неделе, сообщает издание со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Отмечается, что до реализации этого плана «еще далеко».

«Тем не менее, интерес есть — и слухи об оружии обычно превращались в поставки во время этой войны», — сказал он.

Инфографика: НВ

Ранее СМИ сообщали, что Австралия и США обсуждают возможность передачи Украине 41 самолета F/A-18 Hornet, которые заменят на более современные F-35.

В Белом доме говорили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине.

В Минобороны Украины надеются, что F-16 появятся в Украине этой осенью.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что не может сказать, сколько истребителей будет передано и когда это произойдет, но отметил, что постарается ускорить их поставки.

Советник министра обороны Юрий Сак говорил, что Киев хочет получить от 40 до 50 F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи.