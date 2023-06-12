«Самые пригодные для аэродромов Украины». Австралия может передать ВСУ самолеты F/A-18 Hornet: в чем их преимущества — инфографика NV 12 июня, 14:20 Сюжет NV Премиум F/A-18 Hornet взлетает с палубы американского авианосца. Самолеты такого типа могут взлетать также с обычных аэродромов (Фото:DoD photo by Senior Master Sgt. Adrian Cadiz)

В начале июня стало известно, что Австралия и США обсуждают возможность передачи Украине 41 самолета F/A-18 Hornet американского производства из авиапарка австралийских вооруженных сил.

По данным австралийского издания Australian Financial Review, США положительно отнеслись к такой идее, поскольку в противном случае эти самолеты будут списаны: Австралия планирует заменить их на более новые истребители F-35.

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Издание Politico также сообщало, что «десятки старых, но исправных F/А-18, вероятно, будут доступны для экспорта», когда Австралия, Канада, Швейцария и Финляндия перейдут на истребители F-35.

NV рассказывает, что важно знать о самолетах F/A-18 Hornet и почему они могут быть очень полезными для Украины.

McDonnell Douglas F/A-18 Hornet (с английского «шершень») — это американский истребитель-бомбардировщик, разработанный в 1970-х годах. Обычно используется как палубный самолёт на авианосцах и на сегодня является основным боевым самолётом ВМС США. Находится также на вооружении ряда стран Европы и Азии, Австралии, применялся в военных операциях в Ливии, Ираке, бывшей Югославии.

По классификации одновременно относится к истребителям и штурмовикам — именно этим объясняется сокращение в названии F/A.

При проектировании самолетов F/A-18 большое внимание уделялось их надежности и выживаемости. Эти истребители-штурмовики отличаются небольшими габаритами, бездымными двигателям, малой величиной эффективной площади рассеивания, слабым уровнем инфракрасного излучения, наличием бортовых средств радиоэлектронной борьбы, что в итоге затрудняет обнаружение и сопровождение самолета врагом.

Основные характеристики самолетов F/A-18 Hornet:

На вооружении: с 1983 года



Производитель: Boeing Defense, Space & Security, США

Длина: 17,1 м

Размах крыльев: 12,3 м ( с учетом боковых подвесок)

с учетом боковых подвесок) Высота: 4,7 м

Вес: 16,8 т

Максимальный взлетный вес: 23,5 т

Экипаж: 1−2 человека

Максимальная скорость: до 1,915 км/ч

Крейсерская скорость: 1,060 км/ч

Практический потолок: 15 км

Боевой радиус: ~1,000 км

Двигатели: два двигателя General Electric F404-GE-400 или F404-GE-402

Инфографика: NV

Самолеты F/A-18 Hornet существуют в нескольких версиях:

F/A-18A — основной серийный



F/A-18B — двухместный учебно-боевой вариант F/A-18A

F/A-18C — усовершенствованная версия F/A-18A с улучшенной авионикой и расширенной номенклатурой вооружения

F/A-18D — двухместный учебно-боевой вариант F/A-18C



F/A-18E/F Super Hornet- глубокая модернизация F/A-18C/DН: увеличены размах крыльев и фюзеляж, изменено строение воздухозаборников, улучшен взлетный вес, расширена номенклатура вооружения и т.д

Что на вооружении:

Самолеты F/A-18 Hornet вооружены 20 мм шестиствольным поворотным орудием M61A1 Vulcan с боезапасом в 578 патронов.

Истребитель имеет 9 точек подвески общим весом до 7 т и может нести немало видов вооружения, в частности:

неуправляемые ракеты Hydra 70 и Zuni

ракеты « воздух — воздух» AIM-120 AMRAAM, AIM-9 Sidewinder

воздух — воздух» AIM-120 AMRAAM, AIM-9 Sidewinder ракеты « воздух — земля» AGM-88 HARM, Taurus, AGM-84 Harpoon

воздух — земля» AGM-88 HARM, Taurus, AGM-84 Harpoon неуправляемые бомбы Mark 80, CBU-87 и управляемые — оборудованные системой JDAM

Чем полезны эти самолеты для Воздушных сил ВСУ и можно ли их использовать без авианосцев?

Валерий Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ, в интервью Radio NV рассказал, что самолеты F/A-18 Hornet могли бы стать «наиболее выгодной машиной» для Украины. «Она имеет прочное шасси и два двигателя. И для наших аэродромов из всех западных истребителей она была бы наиболее подходящей», — считает Романенко.

Он также заверил, что этот самолет «элементарно используется с наземных аэродромов», а не только с авианосцев, которых Украина не имеет. Поэтому в сочетании с большей прочностью он может быть более пригодным для Воздушных сил ВСУ.

«Если на нашем аэродроме, который может быть под ударами вражеских ракет, могут быть какие-то обломки, могут попасть камешки какие-то в двигатель, то, имея два двигателя, проблема получить камешки на взлете, не так актуальна. На втором двигателе самолет всегда сможет выполнить аварийную посадку», — пояснил Романенко.

В то же время он перечислил и некоторые недостатки, связанные с возможным предоставлением Украине самолетов F/A-18 Hornet.

Во-первых, хотя они популярны в западных странах и это тоже является преимуществом для Украины, такие машины «не популярны у наших соседей», что для украинских защитников может означать проблемы с ремонтом и логистикой. «Если мы перейдем на F-18, организуем какое-то подразделение, у нас возникнут огромные проблемы с их ремонтом, с их обслуживанием. Потому что ни одна из соседних стран [их не имеет]. Ближайшая страна, которая может помочь нам в их обслуживании — это Испания, [логистика] через всю Европу. С Финляндией нет прямого сообщения и туда на ремонт никто не будет возить эти самолеты. Еще Канада и Австралия, но это еще более дальние варианты», — напомнил авиаэксперт.

Во-вторых, пояснил Валерий Романенко, важным нюансом является то, какую именно модель планируют передать Украине. «Скажу, что F-18 — более мощный самолет, чем F-16, но в зависимости от того, какой вариант нам предложат. Есть 40 истребителей ранних моделей F-18 — F/A-18 [версии] С-D, а есть модели F. Отдадут ли австралийцы модели F? F/A-18E/F — это Super Hornet. Чтобы проще было: если нам отдадут Super Hornet, то это классный вариант и тогда мы можем надеяться на поддержку Соединенных Штатов, которые имеют этот тип самолета на вооружении. Он снимается с вооружения и наши подразделения могут быть пополнены из запасов Соединенных Штатов», — пояснил Романенко. Если же речь идет только о ранних моделях этого самолета, до моделей F, «то, пожалуй, не стоит этого делать, потому что мы получим только на одну бригаду этих самолетов, но должны создать полноценную инфраструктуру для их обслуживания», предполагает он.

По словам Ромаенко, в то время как модель A++ это «максимально наилучший, наиболее модернизированный вариант первого Hornet», модель F — «это уже Super Hornet, который имеет вдвое меньшую заметность, лучший радар, но оба типа способны использовать идентичное вооружение».

Инфографика: NV