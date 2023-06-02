В ОП назвали страны, которые уже вошли в «коалицию истребителей» для Украины. Ограничиваться F-16 не будут

2 июня, 10:53
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F-16 (Фото:REUTERS/Ann Wang)

F-16 (Фото:REUTERS/Ann Wang)

Восемь стран уже стали основой европейской части "коалиции истребителей" для Украины. Их количество вскоре увеличится.

Об этом заявил замглавы Офиса президента Игорь Жовква по результатам визита главы государства на саммит Европейского политического сообщества в Молдове.

По его словам, там удалось сделать «реальные шаги» по ускорению подготовки украинских пилотов и технического персонала для самолетов четвертого поколения, включая американские F-16, но «не ограничиваясь» ими.

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По состоянию на 2 июня к коалиции присоединились:

«Достигнутые договоренности позволяют рассчитывать на конкретные решения относительно объемов и механизма подготовки пилотов, обслуживающего персонала, а также создание условий и соответствующей инфраструктуры для истребителей уже во время следующего заседания в формате Рамштайн», — рассказали в ОП.

Инфографика: NV

25 мая во время встречи в формате Рамштайн решили, что европейскую коалицию истребителей для Украины возглавят Дания и Нидерланды.

США заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Истребители F-16 Истребитель

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