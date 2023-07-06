Германия отказывает Украине в поставках истребителей Eurofighter, но хочет передать их Саудовской Аравии — глава комитета Бундестага
Истребитель Eurofighter Typhoon (Фото:Adrian Pingstone/Wikipedia)
Германия планирует передать десятки истребителей Eurofighter в Саудовскую Аравию, но отказывается передавать Украине эти самолеты для защиты от российской агрессии.
Об этом сообщает Bild со ссылкой на главу Европейского комитета в Бундестаге Антона Хофрейтера.
По его словам, правительство Германии планирует экспорт 48 истребителей Eurofighter в Саудовскую Аравию.
«Мы не можем отказывать Украине, на которую напала Россия, в том или ином оружии, и в то же время давать самое современное оружие диктатурам и автократиям», — говорит Хофрайтер.
Отмечается, что у Бундестага есть 138 боевых самолетов Eurofighter.
Ранее глава Минобороны Алексей Резников предлагал Германии передать Украине Eurofighter Typhoon.
К «коалиции истребителей» F-16 для Украины присоединились уже восемь стран Европы, а возглавили ее Нидерланды и Дания.
По состоянию на 27 июня в Воздушных силах ВСУ заявили, что учения украинцев на F-16 еще не стартовали. Также не объявлено, когда и сколько истребителей получит Украина.
Президент Владимир Зеленский 21 июня говорил, что Украина может получить первые F-16 через шесть-семь месяцев Министр обороны Алексей Резников заявлял, что F-16 будут в Украине не раньше Нового года, хотя ранее в Минобороны выражали надежду, что это произойдет этой осенью.