Германия отказывает Украине в поставках истребителей Eurofighter, но хочет передать их Саудовской Аравии — глава комитета Бундестага 6 июля, 17:31 Истребитель Eurofighter Typhoon (Фото:Adrian Pingstone/Wikipedia)

Германия планирует передать десятки истребителей Eurofighter в Саудовскую Аравию, но отказывается передавать Украине эти самолеты для защиты от российской агрессии.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на главу Европейского комитета в Бундестаге Антона Хофрейтера.

По его словам, правительство Германии планирует экспорт 48 истребителей Eurofighter в Саудовскую Аравию.

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«Мы не можем отказывать Украине, на которую напала Россия, в том или ином оружии, и в то же время давать самое современное оружие диктатурам и автократиям», — говорит Хофрайтер.

Отмечается, что у Бундестага есть 138 боевых самолетов Eurofighter.

Ранее глава Минобороны Алексей Резников предлагал Германии передать Украине Eurofighter Typhoon.

К «коалиции истребителей» F-16 для Украины присоединились уже восемь стран Европы, а возглавили ее Нидерланды и Дания.

По состоянию на 27 июня в Воздушных силах ВСУ заявили, что учения украинцев на F-16 еще не стартовали. Также не объявлено, когда и сколько истребителей получит Украина.

Президент Владимир Зеленский 21 июня говорил, что Украина может получить первые F-16 через шесть-семь месяцев Министр обороны Алексей Резников заявлял, что F-16 будут в Украине не раньше Нового года, хотя ранее в Минобороны выражали надежду, что это произойдет этой осенью.