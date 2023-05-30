Резников заявил, что Германия могла бы добавить к «коалиции истребителей» Eurofighter Typhoon 30 мая, 12:07 Истребитель Eurofighter Typhoon (Фото:Adrian Pingstone/Wikipedia)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Германия могла бы присоединиться к «коалиции истребителей» и передать Киеву Eurofighter Typhoon.

Об этом он сказал в интервью немецкой медиагруппы Funke и французской газете Ouest France, пишет DW.

«Если бы Великобритания и Германия объединили свои возможности по снабжению истребителей Eurofighter, это было бы важным шагом», — отметил он.

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Резников добавил, что всего Украина нуждается в 120 истребителях, и Eurofighter в том числе помогли бы отразит российскую агрессию.

«Наибольшую часть должны составлять F-16, которых в мире насчитывается более пяти тысяч. Но Eurofighter и Gripen тоже помогли бы нам», — сказал министр.

Он подчеркнул, что Украина приветствовала бы участие Германии в обучении украинских пилотов на Eurofighter.

«Наши британские партнеры готовы предложить украинцам курсы обучения на истребителях Eurofighter. А с нашими шведскими друзьями мы обсуждаем, как приступить к обучению на самолетах Saab Gripen», — резюмировал глава Минобороны.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях. Британия обещает начать учения уже летом. CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.

В Белом доме также заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. В Минобороны Украины надеются, что F-16 появятся в Украине этой осенью.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что не может сказать, сколько истребителей будет передано и когда это произойдет, но отметил, что попытается ускорить их поставки.

Советник министра обороны Юрий Сак говорил, что Киев хочет получить от 40 до 50 F-16 и сформировать три-четыре эскадрильи.