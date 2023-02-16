Грозная птица. Главные факты об истребителях Eurofighter Typhoon, которые Зеленский просил у Великобритании — инфографика NV 16 февраля, 19:14 Истребители Typhoon в американском штате Невада (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Во время визита в Лондон 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал передать Украине британские истребители.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал власти страны предоставить ВСУ самолеты Typhoon и больше танков Challenger 2.

«У нас больше 100 самолетов Typhoon. У нас есть больше 100 танков Challenger. Лучшее разовое использование любого из этих предметов — развернуть их сейчас для защиты украинцев — не в последнюю очередь потому, что именно так мы гарантируем нашу собственную долгосрочную безопасность», — заявил Джонсон.

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СМИ сообщили, что премьер-министр Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие самолеты Лондон может отправить Киеву.



Однако Уоллес заявил, что передача Украине истребителей может занять месяцы и отверг как «нереалистические» предположения экс-премьера Бориса Джонсона о том, что Британия может передать 100 боевых самолетов Typhoon.

NV собрал основные характеристики истребителей Eurofighter Typhoons в инфографике.