Воздушные силы: Учения украинцев на F-16 еще не стартовали, сейчас изучают пропускную возможность баз в Европе

27 июня, 10:21
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Истребители F-16 (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala)

Истребители F-16 (Фото:REUTERS/Lukasz Glowala)

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в очередной раз опроверг информацию о начале обучения украинских пилотов на западных истребителях F-16.

Такое заявление он сделал в эфире телемарафона во вторник, 27 июня.

Игнат рассказал, что сейчас официальные представители разных уровней изучают пропускную возможность учебных центров в Европе.

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«То, что начали учиться, вынужден, к сожалению, ежедневно опровергать. Потому что не начали обучаться пилоты[…] Как только именно летный состав, именно пилоты уже выедут, то мы сообщим об этом обязательно», — сказал он.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что сегодня задача Украины — процесс перевооружения на истребители западного образца, а не зацикливание на отдельном периоде обучения группы пилотов и передачи определенного количества самолетов.

26 июня AP сообщило, что в правительстве Дании заявили о начале обучения украинских пилотов на F-16. По словам и.о. министра обороны Троэльса Лунда Поульсена, Копенгаген «сделал шаги по обучению и повышению квалификации украинских пилотов».

Всего к «коалиции истребителей» для Украины присоединились уже восемь стран Европы во главе с Данией и Нидерландами.

США заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина примет на вооружение F-16 не раньше Нового года 2024.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Истребители Обучение F-16 Пилоты Украинские пилоты

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