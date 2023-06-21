Украина может получить первые F-16 через шесть-семь месяцев — Зеленский 21 июня, 17:15 F-16 (Фото:Ritzau Scanpix/Bo Amstrup via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский считает, что первые истребители F-16 могут прибыть в Украину через шесть-семь месяцев. Об этом он рассказал в интервью BBC, опубликованном в среду, 21 июня.

Глава государства сказал, что пилоты могут начать обучение уже в августе.



В интервью Зеленский также напомнил, что Украина должна получить гарантии безопасности от НАТО, но ее конечная цель — членство в Альянсе. Он подчеркнул, что Украина не пойдет на «замороженный конфликт» и не будет вести переговоры со страной-террористом Россией, пока российские войска остаются на украинской территории.

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Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина получит F-16 не раньше 2024 года.



Передача истребителей F-16 Украине — что известно

Готовность принять участие в передаче Украине истребителей F-16 выразили по меньшей мере восемь стран Европы:



США заявили, что в ближайшие месяцы союзники будут работать над тем, чтобы определить, когда, кто и сколько самолетов передаст Украине. При этом истребители будут поставлять при условии, что Украина не будет использовать их для ударов по территории страны-агрессора РФ.



Инфографика: NV

Инфографика: NV