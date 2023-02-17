Украине нужны истребители, чтобы отразить российские угрозы — Дуды 17 февраля, 22:35 Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Janis Laizans)

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что украинским силам потребуются истребители, чтобы отразить угрозы со стороны России.

«В будущем им также понадобятся современные самолеты, истребители. Сейчас ценно все, что позволяет им иметь технологическое превосходство над Вооруженными силами России», — сказал он в комментарии Sky News.

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Также Дуда отметил, что передача Украине самолетов, в том числе советских МиГ-29, обеспечит поддержку и в определенной степени уравновесит ее силы с РФ

«Эти самолеты — это самолеты, на которых украинские пилоты могут работать ежедневно, потому что они летают на таком оборудовании», — сказал он о МиГ-29.

Инфографика: НВ

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявили, что не будут передавать самолеты Украине. В Польше говорили, что готовы действовать только при широкой поддержке Запада.

8 февраля президент Владимир Зеленский посетил Британию и призвал передать Украине истребители.

СМИ сообщили, что премьер-министр Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие самолеты Лондон может отправить Киеву. Окончательное решение еще не приняли.

С официальным запросом о предоставлении истребителей Киев обратился к Нидерландам.

После выступления перед Европарламентом и на саммите ЕС Зеленский заявил, что по истребителям есть «определенные положительные решения, которые остались за кулисами».