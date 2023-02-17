Группа американских конгрессменов призвала Байдена отправить Украине F-16 — Politico 17 февраля, 19:18 F-16 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Двухпартийная группа американских законодателей давит на президента США Джо Байдена, призывая передать Украине истребители F-16 для защиты от полномасштабного российского вторжения. Об этом сообщает Politico в пятницу, 17 февраля, со ссылкой на их письмо.

Пять членов Палаты представителей США в письме Байдену заявили, что современные самолеты, о поставке которых просит Киев, «могут сыграть решающую роль в контроле над воздушным пространством Украины в этом году». Они настаивают, что предоставление самолетов Украине необходимо и даст защитникам Украины больше возможностей, чем наземная артиллерия.



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«F-16 или аналогичные истребители четвертого поколения обеспечат Украине высокомобильную платформу, с которой можно будет атаковать российские ракеты класса „воздух-воздух“ и беспилотники, защищать украинские сухопутные силы во время боев с российскими войсками, а также атаковать российские истребители и отвоевывать превосходство в воздухе», — пишут законодатели.



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Они призывают принять решение «быстро», учитывая время, необходимое для обучения украинских пилотов. Политики также отмечают, что многие украинские пилоты уже проходили учения с американскими военными перед полномасштабной войной, а отправка самолетов будет «разумной стратегической инвестицией в укрепление военного потенциала Киева и справедливое завершение этого конфликта».

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявили, что не будут передавать самолеты Украине. В Польше говорили, что готовы действовать только при широкой поддержке Запада.



8 февраля президент Владимир Зеленский посетил Британию и призвал передать Украине истребители. СМИ сообщили, что премьер-министр Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу изучить, какие самолеты Лондон может отправить Киеву. Окончательное решение еще не приняли. С официальным запросом о предоставлении истребителей Киев обратился к Нидерландам.



После выступления перед Европарламентом и на саммите ЕС Зеленский заявил, что по истребителям есть «определенные положительные решения, которые остались за кулисами».

