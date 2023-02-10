Премьер-министр Польши рассказал, на каком этапе сейчас дискуссия о передаче истребителей Украине
Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что дискуссия о передаче истребителей Украине находится на начальном этапе.
Об этом сообщает Radio Poznan.
«Польша вместе с большинством стран НАТО находится там же — то есть дебаты по истребителям сегодня находятся в самом начале», — сказал он.
По его словам, должно быть решение со стороны НАТО и тогда Польша примет решения со своей стороны.
30 января президент Джо Байден заявил журналистам, что США не будут предоставлять Украине истребители F-16.
Позже Белый дом выступил в защиту позиции президента США не отправлять в Украину истребители F-16. Чиновники указали на помощь, которую Штаты уже посылают или анонсировали, в том числе танки Abrams.
Министр обороны Алексей Резников заявлял, что каждое оружие, поставляемое Украине, проходило через этап отказа.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что поддерживает передачу F-16 Киеву, если партнеры из НАТО коллективно пойдут на этот шаг.
Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопросы истребителей.
Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявлял, что его страна рассмотрит возможность предоставления Украине истребителей F-16, если Киев обратится с соответствующей просьбой, еще 20 января.