Премьер-министр Польши рассказал, на каком этапе сейчас дискуссия о передаче истребителей Украине

10 февраля, 15:37
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Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что дискуссия о передаче истребителей Украине находится на начальном этапе.

Об этом сообщает Radio Poznan.

«Польша вместе с большинством стран НАТО находится там же — то есть дебаты по истребителям сегодня находятся в самом начале», — сказал он.

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По его словам, должно быть решение со стороны НАТО и тогда Польша примет решения со своей стороны.

30 января президент Джо Байден заявил журналистам, что США не будут предоставлять Украине истребители F-16.

Позже Белый дом выступил в защиту позиции президента США не отправлять в Украину истребители F-16. Чиновники указали на помощь, которую Штаты уже посылают или анонсировали, в том числе танки Abrams.

Министр обороны Алексей Резников заявлял, что каждое оружие, поставляемое Украине, проходило через этап отказа.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что поддерживает передачу F-16 Киеву, если партнеры из НАТО коллективно пойдут на этот шаг.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщал, что некоторые европейские партнеры Украины уже «взяли в работу» вопросы истребителей.

Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявлял, что его страна рассмотрит возможность предоставления Украине истребителей F-16, если Киев обратится с соответствующей просьбой, еще 20 января.

https://www.youtube.com/watch?v=gNqxmFCU7m8&t=1s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Польша Истребители Война России против Украины

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