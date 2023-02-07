Байден объяснил, почему отказывается передать Украине истребители F-16 7 февраля, 09:00 Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент США Джо Байден объяснил свой отказ передать Украине истребители F-16.

Журналисты спросили Байдена, почему он пока выступает против отправки Украине F-16, на Южной лужайке Белого дома, когда американский лидер возвращался из своей резиденции в Кэмп-Дэвиде.

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«Потому что нам следует оставить их здесь. Это абсолютно другая ситуация», — ответил Байден.

30 января президент Джо Байден заявил журналистам, что США не будут предоставлять Украине истребители F-16.

Позже Белый дом выступил в защиту позиции президента США не отправлять в Украину истребители F-16. Чиновники указали на помощь, которую Штаты уже посылают или анонсировали, в том числе танки Abrams.

Министр обороны Алексей Резников заявлял, что каждое оружия, которое поставлялось Украине, проходило через этап отказа.

Инфографика: NV