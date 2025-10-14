После достижения соглашения между Израилем и ХАМАС Трамп может усилить давление на Россию — WSJ

14 октября, 21:25
Президент США Дональд Трамп может усилить давление на Россию (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

Президент США Дональд Трамп может усилить давление на Россию (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

После достижения соглашения о прекращении огня между группировкой ХАМАС и Израилем президент США Дональд Трамп может сосредоточиться на урегулировании войны в Украине и усилить давление на РФ, пишет The Wall Street Journal во вторник, 14 октября.

Как пишет WSJ, европейские чиновники считают, что успех на Ближнем Востоке показал, что давление может эффективно заставлять стороны конфликта идти на компромиссы.

По данным WSJ, для остановки боевых действий в секторе Газа Трамп давил на премьера Израиля Беньямина Нетаньяху, а Катар, Египет и Турция, в свою очередь, влияли на ХАМАС, угрожая ограничить дипломатическую поддержку группировке. При этом военная операция Израиля в секторе Газа продолжалась.

Издание пишет, что на Россию аналогичного давления со стороны Трампа пока не было. Президент США ввел высокие пошлины против Индии, торгового партнера Москвы, но новых санкций против России не ввел. Европейские чиновники отмечают, что усиление финансового давления критически важно, пока экономика РФ находится на грани кризиса и переходит на военные рельсы.

Еще одним фактором, который усложняет мирное урегулирование в Украине, является Китай, который стал важным экономическим и политическим партнером России. Как отмечают собеседники WSJ, если Трамп сможет привлечь Пекин к поддержке переговоров, Китай может стать ключевым элементом в согласии Кремля к соглашению.

12 октября Дональд Трамп отправился в Израиль и заявил, что война в секторе Газа закончилась. 10 октября начался режим прекращения огня и 72-часовой период для освобождения всех заложников.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения ХАМАС на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года. Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в Секторе Газа, заключенного при посредничестве США.

Со своей стороны Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

В тот же день президент США Дональд Трамп, а также представители Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе.

После визита на Ближний Восток президент США также заявлял, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может сыграть важную роль в достижении мира между Украиной и Россией.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский подтвердил, что 17 октября посетит Вашингтон по приглашению Дональда Трампа. Ожидается, что во время встречи стороны обсудят вопросы военной помощи, энергетической безопасности и дальнейшей поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов.

Редактор: Кристина Пицуряк

Теги:   США Российская агрессия ХАМАС Дональд Трамп Ближний Восток Израиль-ХАМАС перемирие

