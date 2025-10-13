Освобождение израильских заложников. Разделенные в плену братья-близнецы Зив и Гали Берман встретились впервые за два года

Освобождены израильские заложники, близнецы Гали и Зив Берман, которых ХАМАС удерживал в Газе с 2023 года (Фото: Israel Defense Forces/Handout via REUTERS)

Близнецы Зив и Гали Берман встретились после освобождения из плена группировки ХАМАС . Братья провели в Газе два года, большую часть времени — по отдельности. Об этом сообщила израильская армия, пишет CNN .

Зива и Гали похитили из дома в кибуце Кфар-Аза во время террористического нападения на Израиль 7 октября. На тот момент им было по 26 лет, сейчас им по 28.

Форум семей заложников и пропавших без вести сообщил, что Зив Берман любит начинать свой день с чашки кофе и игры в нарды, а также имеет «исключительную коллекцию обуви», является поклонником реалити-шоу и любит домашнее печенье своей мамы.

В то же время Гали Берман — умелый мастер, имеет талант к ремонту и планировал поездку в Австралию перед тем, как его похитили.

13 октября группировка ХАМАС передала Израилю 20 заложников. Президент США Дональд Трамп наблюдал за их освобождением с борта самолета Air Force One.

12 октября Трамп отправился в Израиль и заявил, что война в секторе Газа закончилась. 10 октября начался режим прекращения огня и 72-часовой период для освобождения всех заложников.