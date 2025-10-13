«Он — великий лидер». Трамп верит, что Орбан победит на выборах 2026 года в Венгрии
Президент США Дональд Трамп с Виктором Орбаном в Шарм-эль-Шейхе, 13 октября (Фото: Yoan Valat/Pool via REUTERS)
Американский президент Дональд Трамп пожелал успехов премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на выборах 2026 года. Он уверен, что глава венгерского правительства превзойдет предыдущий результат.
Об этом Трамп заявил в понедельник, 13 октября, на пресс-конференции в Шарм-эль-Шейхе в рамках мирного саммита по вопросам будущего сектора Газы.
«Мы любим Виктора. Ты замечательный. Я знаю, многие со мной не согласны, но для меня это не имеет значения — ты замечательный. Он — великий лидер. Я поддержал его на прошлых выборах, и он выиграл с отрывом в 28 пунктов. Теперь у тебя снова выборы — так что на этот раз ты добьешься еще лучших результатов», — сказал американский президент.
Трамп также сказал, что Соединенные Штаты якобы на 100% поддерживают Орбана.
Кроме того, глава Белого дома щедро осыпал комплиментами премьера Италии Джорджу Мелони.
«Италия — у нас там замечательная молодая женщина. Я не имею права так говорить, потому что в США, если назвать женщину красивой, это может стоить политической карьеры. Но я рискну. Она красивая, умная, успешная и очень уважаемая в Италии», — говорит Трамп.
Согласно результатам опросов центра Median, которые обнародовали в июне 2025 года, оппозиционная партия Тиса опережает партию Фидес действующего премьера на 51% против 36% среди избирателей, которые уже определились с выбором. В марте эта же социологическая компания зафиксировала девятипроцентное преимущество Тисы.