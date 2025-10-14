Президент США Дональд Трамп выступает на саммите по прекращению войны в секторе Газа в Шарм-эль-Шейхе в Египте (Фото: Yoan Valat/Pool via REUTERS)

Офицер армии обороны Израиля в запасе Григорий Тамар в интервью Radio NV выразил мнение, что президенту США Дональду Трампу удалось изменить отношение к террористической организации ХАМАС на Ближнем Востоке.

«Нужно отметить очень важную вещь, возможно, самую важную: Трампу удалось динамику процессов повернуть в нужном для него русле, то есть в русле нормализации. И как-то он смог нащупать для каждого серьезного игрока этого процесса слабую какую-то точку, куда он давит и заставляет кнутом и пряником (для каждого у него свой кнут, свой пряник), чтобы все двигались в том направлении, в котором он считает, для него это правильно», — отметил Тамар в эфире Radio NV.

Офицер армии обороны Израиля в запасе добавил, что ХАМАС никогда не сложит оружие добровольно, но может сделать это под давлением.

«Трампу удалось создать вот такую политическую динамику, что ХАМАС сейчас мешает в регионе всем. Без исключения. То есть ХАМАС сейчас превратился в помеху и складывается ощущение, что даже для Катара. Теперь представьте себе ситуацию. ХАМАСу говорят: либо вы играете по нашим правилам, либо вы будете изгнаны с территории Катара, с территории Турции. А куда им деваться тогда? Только в Москву. А в Москве холодно, как вы знаете», — объяснил Тамар.

Он также обратил внимание на то, что активы ХАМАС находятся в Катаре и Турции, и из этих стран боевикам ХАМАС продолжают поступать «колоссальные средства».

«Если эти деньги перестанут им платить, то они не смогут просто поддерживать свою инфраструктуру. А это же паразитическая структура: они никогда ничего не производили, кроме террора», — отметил офицер армии обороны Израиля в запасе.

Он подытожил, что это может привести к тому, что лидеры ХАМАС будут вынуждены покинуть Газу.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения ХАМАС на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года. Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в Секторе Газа, заключенного при посредничестве США.

Со своей стороны Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.

В тот же день президент США Дональд Трамп, а также представители Египта, Катара и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе.

