Офицер армии обороны Израиля в запасе Григорий Тамар рассказал в интервью Radio NV , почему не считает, что в войне между Израилем и ХАМАС поставлена точка и чего ждать дальше.

— Есть действительно чудесные новости: 20 заложников, которых удерживали в плену ХАМАС больше, чем два года, вернулись домой. Я так понимаю, есть еще важная тема того, чтобы останки 28 погибших заложников вернулись в Израиль. Можно ли говорить, что — все, война Израиля и ХАМАС окончена?

— Нет. Вы знаете, как бы не хотелось политикам, среди которых, в том числе, есть очень достойные люди, декларировать окончание войны, всех войн и, так сказать, смотреть в будущее с бесконечным оптимизмом, я склонен сохранять определенную сдержанность. Хотя, безусловно, новости прекрасные, новости замечательные.

Есть действительно почва для оптимизма, но нужно быть очень осторожным в прогнозах, в действиях. Это Ближний Восток, это очень взрывоопасно.

Я вам приведу просто два момента, о которых на фоне исторической речи Трампа в нашем парламенте как-то меньше говорят. Как раз сейчас стало известно, что вместо 12 тел, которые ХАМАС должен был сегодня передать нашим военным, было передано только четыре тела, и Израиль видит в этом серьезное нарушение. Также поступила информация, что в Газе был сегодня бой между израильской бронетехникой и боевиками ХАМАС. Я не знаю при каких обстоятельствах, что послужило причиной.