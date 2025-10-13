«Ближний Восток — это взрывоопасно». Действительно ли война между Израилем и ХАМАС завершена, как Трамп на них надавил и что дальше — интервью NV
Президент США Дональд Трамп на саммите мировых лидеров по прекращению войны в Газе в Шарм-эль-Шейхе, 13 октября 2025 год (Фото: REUTERS/Suzanne Plunkett)
Офицер армии обороны Израиля в запасе Григорий Тамар рассказал в интервью Radio NV, почему не считает, что в войне между Израилем и ХАМАС поставлена точка и чего ждать дальше.
— Есть действительно чудесные новости: 20 заложников, которых удерживали в плену ХАМАС больше, чем два года, вернулись домой. Я так понимаю, есть еще важная тема того, чтобы останки 28 погибших заложников вернулись в Израиль. Можно ли говорить, что — все, война Израиля и ХАМАС окончена?
— Нет. Вы знаете, как бы не хотелось политикам, среди которых, в том числе, есть очень достойные люди, декларировать окончание войны, всех войн и, так сказать, смотреть в будущее с бесконечным оптимизмом, я склонен сохранять определенную сдержанность. Хотя, безусловно, новости прекрасные, новости замечательные.
Есть действительно почва для оптимизма, но нужно быть очень осторожным в прогнозах, в действиях. Это Ближний Восток, это очень взрывоопасно.
Я вам приведу просто два момента, о которых на фоне исторической речи Трампа в нашем парламенте как-то меньше говорят. Как раз сейчас стало известно, что вместо 12 тел, которые ХАМАС должен был сегодня передать нашим военным, было передано только четыре тела, и Израиль видит в этом серьезное нарушение. Также поступила информация, что в Газе был сегодня бой между израильской бронетехникой и боевиками ХАМАС. Я не знаю при каких обстоятельствах, что послужило причиной.