Трамп подписал мирное соглашение по Газе

США, Египет, Катар и Турция подписали соглашение о прекращении огня в Газе (Фото: REUTERS/Suzanne Plunkett/Pool)

Представители Египта, Катара и Турции в понедельник, 13 октября, подписали с президентом США Дональдом Трампом соглашение о прекращении огня в секторе Газа, сообщает Reuters .

Подписание состоялось во время саммита в египетском городе Шарм-эль-Шейх.

Соглашение подписали в присутствии президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отклонил запоздалое приглашение на саммит, ссылаясь на празднование Симхата Торы этой ночью, отмечает Times of Israel.

Реклама

«ХАМАС не будет участвовать в процессе подписания. Присутствовать будут только посредники и американские и израильские чиновники», — заявил Хусам Бадран, высокопоставленный чиновник политического бюро ХАМАС в интервью для саудовского телеканала Al-Arabiya.

Ранее 13 октября президент США Дональд Трамп прибыл в Израиль во время процесса освобождения заложников, которых удерживал ХАМАС.

Во время полета американский лидер следил за прямым эфиром освобождения первых заложников в рамках мирного соглашения. Во время выступления в Кнессете Трамп заявил, что война в секторе Газа закончилась.

10 октября спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что израильские войска завершили первую фазу отступления к желтой линии, и 72-часовой период для освобождения заложников начался.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения ХАМАС на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года. Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в секторе Газа, заключенного при посредничестве США.

В свою очередь Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа.