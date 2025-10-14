Окончание войны в Газе? Почему у меня возникли параллели с Украиной

У меня постоянные параллели с нами

Вы уже, наверное, видели освобождение заложников из Газы и их возвращение в Израиль? Хорошо, что все это закончилось и живые заложники дома.

Израиль вернул 1966 палестинских заключенных. Среди них — 250 человек, приговоренных к тюремным срокам, в том числе те, которые отбывали пожизненные сроки.

Реклама

В то же время вернули 20 живых израильтян и вернут 27 или 28 (данные разнятся) тел погибших в плену. ХАМАС заявил, что не все тела еще найдены, нужно время.

А видели, как триумфально ХАМАС катается на джипах по разрушенным улицам Газы? Как расстреливает «коллаборационистов» — всех, кто, по их мнению «сотрудничал» с Мосадом или ЦАХАЛ? Читали, что ХАМАС отказался сдавать оружие и хочет интегрироваться в ряды палестинских вооруженных сил? А куда сразу делись голодные дети? Где они? Даже Аль-Джазира прекратила показывать душераздирающие сюжеты.

Проигравшие не ведут себя как победители

«Молодцы» исламисты. Умеют играть в долгую.

Сейчас ХАМАС является ключевым игроком в переговорах, поскольку именно он контролирует вопрос окончания войны и возвращения сначала заложников, а сейчас — тел из Сектора Газа.

И да, Израиль вынужден вести косвенные переговоры с ХАМАС (при посредничестве Катара и Египта). Потому что именно ХАМАС влияет на доступ в Сектор Газа и его внутреннюю логистику. Именно ХАМАС де-факто руководит всеми гуманитарными направлениями в Газе. Именно ХАМАС имеет ресурсы и влияние, которые делают его незаменимым в политической жизни Сектора Газы и Палестины.

И это трындец, скажу я вам. Потому что проигравшие не ведут себя как победители, не устраивают триумфы и фейерверки. Все выставленные им условия они крутили на большом пальце левой ноги.

Да, я знаю, что на долгосрочные игрища с ХАМАС не соглашаются США и Израиль.

Мирный процесс, начало которого заявлено, предполагает полное отсутствие ХАМАС как властной структуры в Газе. Им отвели определенную роль — обмен заложников и прекращение огня. Далее роль ХАМАС должна быть сведена к нулю.

Но у ХАМАС свои планы. ХАМАС:

— Не признает право Израиля на существование;

— Выступает за палестинское государство «от моря до Иордана»;

— Не желает разоружаться;

— Заявляет о праве бороться за «свободу и самоопределение»;

— Видит себя как часть будущего политического ландшафта.

И что с этим будут делать — непонятно.

Читайте также: Сергей Таран Это в интересах Украины

Трамп, конечно, молодец. Прекратил уже 8-ю войну. Но что не сделаешь ради подаренного катарцами самолета и бизнеса за катарские деньги. Умник.

Теперь ХАМАС должен быть ему благодарен от земли и до неба.

А израильтянам, похоже, придется все начинать сначала. А шанс был.

Газа полностью разрушена. Это цена, которую заплатили не жители, а ХАМАС за нападение на Израиль. Но пострадали все.

И я не сомневаюсь, что если бы ХАМАС сейчас смог бы напасть еще раз на Израиль, то это было бы сделано без всякого сомнения. Даже понимая последствия.

Это и есть фанатизм. Это и есть политика, при которой культивируется только ненависть и собственная жизнь не представляет никакой ценности. И здесь совершенно не работает логика и здравый смысл. Поэтому ХАМАС сейчас просто получил время, когда можно передохнуть и начать подготовку к новой фазе войны.

И тут очень пригодятся освобожденные из израильских тюрем террористы. Ну вы же не верите, правда, что хамасовцы возьмут в руки лопаты и кирки, чтобы восстанавливать свою страну?

Часть освобожденных террористов отправят в Катар или Турцию в рамках договоренностей. Но основная масса останется. И точно не для того, чтобы отстраивать разрушенные дома.

Отстраивать будут все остальные. Сюда пойдут средства международных организаций. Как уже было. История же циклическая. А вот что на эти средства будут делать, вопрос. Может, снова тоннели и производство оружия.

У меня постоянные параллели с нами. Есть над чем подумать.

Оригинал

Текст опубликован с разрешения автора