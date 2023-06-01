Франция и Германия озвучили разные позиции по процессу вступлению Украины в НАТО 1 июня, 15:14 Глава МИД Франции Катрин Колонна (Фото:Ханна Йохре/NTB/via REUTERS)

Франция настаивает на конкретном плане присоединения Украины к НАТО, тогда как Германия призывает к большей осторожности в обсуждении вопроса членства на фоне развязанной Россией полномасштабной войны.

Об этом сообщает Bloomberg.

В кулуарах на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Осло в четверг, 1 июня, глава МИД Франции Катрин Колонна озвучила позицию Парижа.

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«[Франция хочет], чтобы мы четко разработали путь с этапами и продвижением, чтобы Украина могла, когда придет время, присоединиться к нам в условиях хорошей безопасности. Будут ли конкретные даты, я не уверена, потому что есть еще много вопросов, которые нужно обсудить», — заявила она.

По ее словам, хотя вступление Украины в НАТО «не является вопросом сегодняшнего дня, мы должны сделать больше, чем в 2008 году», имея в виду заявление партнеров об «открытых дверях» для Киева в будущем.

В то же время немецкая коллега Колонны Анналена Бербок заявила журналистам, что «очевидно, что мы не можем говорить о новом членстве в разгар войны».

20 апреля во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве президент Владимир Зеленский подчеркнул, что «барьеров для принятия политических решений» относительно членства Украины в Альянсе нет. Генсек НАТО заявил, что все страны согласны с тем, что Киев присоединится к блоку, но сейчас фокусируются на победе Украины в развязанной Россией полномасштабной войне.

На вильнюсском саммите в июле 2023 года Украина ожидает от НАТО конкретных предложений по членству и решений по гарантиям безопасности.

