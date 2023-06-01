«Чтобы Россия их не разорвала». Соседи РФ должны присоединиться к НАТО, если не хотят войны или оккупации — Зеленский 1 июня, 15:08 Зеленский выразил ожидания, что Украина будет принята в НАТО и Европейский союз как можно быстрее (Фото:Скриншот из видео Zelenskiy Official/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все страны, которые имеют общие границы с Россией, в том числе Украина, должны как можно быстрее присоединиться к ЕС и НАТО. Иначе, по его словам, их ждет или открытая война, или оккупация.

Об этом он сообщил на саммите Европейского политического сообщества в четверг, 1 июня.

Зеленский сказал, что Россия боится НАТО, поэтому пытается предотвратить присоединение других стран к Альянсу.

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В частности, Зеленский привел пример наличия российских военных в Приднестровье и подчеркнул, что Кремль должен «разморозить» ситуацию в Молдове.

«Все страны, которые имеют границу с Россией и не хотят, чтобы Россия их разорвала, должны присоединиться к ЕС и НАТО. У нас есть только 2 альтернативы — или открытая война, или поэтапная оккупация Россией. Мы видим, что происходит в Беларуси, Грузии. Народы втягивают в состояние беззакония», — сказал президент Украины.

Учитывая это, Зеленский выразил ожидания, что Украина будет принята в НАТО и Европейский Союз как можно быстрее, а именно летом. Также он отметил необходимость мирного саммита для Украины.

«Наши надежды становятся все дальше и дальше, и мне жаль, что я вынужден выразить это разочарование здесь как от имени солдат, которые борются за свободу, так и от имени нашего народа. Пришло время принимать решения. На саммите НАТО этим летом необходимо принятие Украины в члены. Нам нужен мирный саммит», — добавил Зеленский.

Утром Зеленский во время пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду заявил, что украинцы готовы быть в НАТО и ждут решения Альянса.

В то же время глава МИД Германии Анналена Бербок прокомментировала заявление Зеленского, сказав, что сейчас НАТО не может говорить о принятии новых членов, которые находятся в разгаре войны.