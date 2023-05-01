Киев ждет от НАТО конкретных предложений. От саммита Альянса Украина хочет решений по гарантиям безопасности — дипсоветник Зеленского 1 мая, 14:41 Игорь Жовква, заместитель руководителя Офиса президента (Фото:Наталья Кравчук, NV)

Еще до вступления в НАТО и окончания войны Киев планирует получить от Альянса действенные обещания по противодействию российской угрозе, — Игорь Жовква, заместитель руководителя ОП.

Саммит НАТО в Вильнюсе будет лучшей возможностью отреагировать на заявку Украины на членство, которую она подала в сентябре 2022 года.

Об этом в интервью NV рассказал Игорь Жовква, заместитель руководителя ОП и дипломатический советник президента Владимира Зеленского.

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«Ведь не может она [заявка] просто быть на столе без рассмотрения, — объяснил он. — Безусловно, мы хотим конкретных решений на Вильнюсском саммите. Мы сейчас говорим с генсеком НАТО и с каждым нашим союзником о том, каким может быть решение саммита. Это точно должно быть что-то большее очередной мантры об открытых дверях или повторения в сотый раз решений Бухарестского саммита НАТО».



Жовква добавил, что не может назвать обсуждаемые варианты. Но он считает важным, что у государств-членов Альянса не возникает сомнений: Украина точно должна быть в НАТО.

«Мы реалисты и понимаем, что до нашей победы окончательное решение о вступлении Украины в Альянс просто не будет принято. Но к моменту окончательного вступления Украины в НАТО нам нужны гарантии безопасности. Они нужны уже сегодня, уже во время войны, еще до ее окончания, и тем более после победы. Это не заменяет необходимость вступления в Альянс, и не подменяет статью 5, которая является наилучшей гарантией безопасности», — добавил замглавы ОП.

«Поэтому об этом сейчас говорим, — объяснил Жовква. — Говорили, в частности, с премьером Эстонии [24 апреля ], и будем говорить с другими нашими партнерами, чтобы в Вильнюсе получить четкие модальности приглашения Украины к членству, и решение о гарантии безопасности для страны до момента вступления в Альянс».