НАТО повысит статус Украины как партнера, не предлагая быстрого членства — Euracitiv 26 мая, 12:00 По данным СМИ, НАТО повысит статус Украины как партнера (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Члены НАТО намерены предложить Украине обновленный формат отношений, что должно продемонстрировать политическую поддержку ее заявки на членство, но конкретная дорожная карта для вступления все еще остается отдаленной перспективой, пишет Euracitiv.

Издание пишет, что страны НАТО стремятся повысить статус Украины в своих отношениях, создав Совет Украина-НАТО.

По словам нескольких дипломатов альянса, эта идея получила поддержку и станет сигналом к улучшению отношений.

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Двое дипломатов НАТО заявили, что это будет первый шаг в «укреплении политического партнерства» между альянсом и Киевом.

Министры иностранных дел стран НАТО должны встретиться в Осло на следующей неделе, где они, как ожидается, обсудят форму и сроки создания нового совета и будущего членства, а также необходимость дополнительной военной помощи Украине.

Согласно плану, Украина будет «полноправным» членом за столом Совета Украина-НАТО, а не будет приглашена только для дискуссий, как сейчас.

Издание со ссылкой на источники пишет, что тогда украинцы могли бы созывать встречи, когда захотят, и было бы легче напрямую сообщать обновленную информацию о ситуации на поле боя.

Еще три источника заявили, что это откроет дверь в широкий спектр новых областей сотрудничества, которых раньше не существовало.

«Это может включать в себя более широкий обмен разведывательными данными и консультации, совместные учения, инвестиции в оборонную промышленность и работу над оперативной совместимостью между вооруженными силами Украины и стран-членов НАТО, что даст Киеву возможность соответствовать коммюнике и стандартам НАТО», — сказано в статье.

20 апреля во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве президент Владимир Зеленский подчеркнул, что «барьеров для принятия политических решений» относительно членства Украины в Альянсе нет. Генсек НАТО заявил, что все страны согласны с тем, что Киев присоединится к блоку, но сейчас фокусируются на победе Украины в развязанной Россией полномасштабной войне.

На Вильнюсском саммите в июле 2023 года Украина ожидает от НАТО конкретных предложений по членству и решений по гарантиям безопасности.