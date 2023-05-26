В Европе рассматривают возможность принять Украину в НАТО по примеру ФРГ — NYT 26 мая, 16:07 Кая Каллас убеждена, что единственная реальная безопасность для Украины — это членство в НАТО (Фото:gur.gov.ua)

Отдельные страны Европы рассматривают возможность принять Украину в НАТО даже до «полной победы» Киева по примеру Западной Германии в 1955 году.

Об этом сообщает The New York Times.

«Западногерманская модель набирает обороты в некоторых европейских столицах как способ обеспечить реальную безопасность Украины, даже если она не сразу вернет себе всю свою территорию», — говорится в сообщении.

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В материале утверждается, что мало кто на Западе хочет бесконечной войны, уже опасаясь снижения народной поддержки безграничного финансирования и нехватки танков, средств ПВО и боеприпасов, в которых нуждается Украина.

«Были различные предложения сделать Украину неперевариваемым ежом для России, настолько напичканным современным западным вооружением, чтобы она, даже не будучи членом НАТО, могла сдерживать Москву», — пишет NYT.

Сообщается, что впервые эту идею выдвинул бывшим генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен и глава Офиса президента Андреем Ермаком.

Идея Расмуссена, которую сейчас, по данным СМИ, поддерживают многие в НАТО, предлагает Израиль в качестве модели. Однако у Израиля есть ядерное оружие, а у Украины нет. И даже двусторонние оборонные обязательства членов НАТО для Украины могут в конечном итоге втянуть весь Альянс в войну.

В то же время сообщается, что многие официальные лица и аналитики считают, как отмечала ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас, что единственная реальная безопасность для Украины — это членство в НАТО, «когда позволят условия».

Еще одно преимущество, по ее словам, заключается в том, что включение Украины в НАТО будет «дешевле, намного дешевле», чем превращение ее в милитаризованного ежа в течение следующих 50 лет.

Контраргумент, широко распространенный в Вашингтоне и Европе, заключается в том, что НАТО не может принять страну, находящуюся в состоянии войны из-за спорной территории, и что такой шаг якобы может подтолкнуть Россию к дальнейшей эскалации, даже с применением ядерного оружия. Издание напоминает, что ранее подобные российские угрозы эскалации оказались пустыми словами.