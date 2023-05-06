Зеленский выступит перед парламентом Швейцарии, которую критикуют за вето на реэкспорт оружия 6 мая, 11:23 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский впервые выступит перед парламентом нейтральной Швейцарии. Соответствующий запрос посольства Украины обе палаты парламента одобрили 5 мая.

Ожидается, что видеообращение Зеленского состоится во время летней сессии, которая начнется 30 мая. Окончательно с датой определятся после консультаций с Киевом.

С 1970 года перед Федеральным собранием выступили 28 приглашенных спикеров, в том числе президенты и представители международных организаций, а также министр иностранных дел и глава сената. Виртуальное обращение иностранного лидера станет первым в истории.

Видео дня

19 марта 2022 года Зеленский обратился к толпе швейцарцев в Берне, где был и президент Игнацио Кассис. Также в швейцарском городе Лугано летом прошла большая конференция, посвященная восстановлению Украины.

Швейцария осудила развязанную Россией полномасштабную войну против Украины, поддержав санкции, и предоставляет гуманитарную помощь. В то же время, 8 марта Швейцария окончательно не поддержала реэкспорт боеприпасов в Украину. Ссылаясь на нейтральный статус, страна последовательно ветировала запросы стран, в частности Испании, Германии и Дании, которые хотели передать ВСУ бронетехнику и боеприпасы швейцарского производства.

В последние недели давление на Берн со стороны западных партнеров усилилось и там призывают к большей помощи Украине. Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал Швейцарию за нейтралитет и вето на поставку боеприпасов.

