Шольц раскритиковал Швейцарию за вето на поставку боеприпасов в Украину 19 апреля, 12:00 Ален Берсе и Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Немецкий канцлер Олаф Шольц раскритиковал правительство Швейцарии за «нейтралитет», который препятствует поставкам боеприпасов швейцарского производства в Украину.

Об этом сообщает Euroactive.

«Эта война в Европе призывает всех нас критически изучить наше представление о себе и иногда быть готовыми принимать неудобные, но правильные решения», — сказал Шольц.



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Германия имеет традицию не поставлять оружие в активные военные конфликты, и эта позиция была недавно отменена, чтобы помочь Украине.

Президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что нейтралитет означает, что Швейцария не поддерживает ни одну из сторон в военном отношении.

По его словам, учитывая, что Швейцария также является местом, где была заключена Женевская конвенция и где расположены органы ООН и международный Красный Крест, «это также вопрос доверия».



«Но этот нейтралитет не означает безразличия», — сказал он.

Берсе добавил, что Швейцария также присоединилась к санкциям ЕС против России и требует прекращения атак и вывода войск с территории Украины.

8 марта сообщалось, что одна из палат парламента Швейцарии — Национальный совет — отклонила предложение ослабить запрет на реэкспорт боеприпасов.

Ранее аналогичное решение было принято и в другой палате парламента — Совете кантонов.

