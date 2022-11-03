Швейцария отказалась дать согласие на передачу Украине боеприпасов к установкам Gepard 3 ноября, 17:52 Gepard (Фото:Jeff Keenan / pixabay)

Швейцария отклонила апелляцию Германии по поводу разрешения на реэкспорт боеприпасов швейцарского производства в Украину, заявив, что такой шаг нарушит швейцарский нейтралитет.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает издание, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт в прошлом месяце обратилась к правительству в Берне с просьбой разрешить поставить 12 400 боеприпасов швейцарского производства для зенитных установок Gepard, которые Берлин уже поставил Украине для помощи в войне с Россией. Однако министр экономики Швейцарии Ги Пармелин дал тот же ответ, что и швейцарское правительство в июне, когда оно отклонило более ранний запрос.

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«Согласно принципу равного обращения в праве на нейтралитет, Швейцария не может согласиться на запрос о передаче военной техники швейцарского происхождения Украине, пока последняя принимает участие в международном вооруженном конфликте», — заявили в правительстве.

Швейцария подчеркнула, что не будет менять позицию по реэкспорту своих боеприпасов, техники или оружия.

«Поскольку правовая ситуация остается неизменной, согласование передачи по Германии швейцарской военной техники Украине по-прежнему невозможно», — добавили в ведомстве.

Как поясняет издание, 35-мм снаряды первоначально снабжались швейцарскими компаниями немецкой армии несколько десятилетий назад при условии, что она не может реэкспортировать боеприпасы без разрешения Швейцарии.

Gepard — немецкая зенитная самоходная артиллерийская установка производства компании Krauss-Maffei в сотрудничестве с другими предприятиями. Предназначена для защиты бронетанковых колонн на марше и стационарных объектов от атак с вертолетов и самолетов на малых и сверхмалых высотах днем ​​и ночью при любых погодных условиях и в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия противника.

