Швейцария не разрешила Испании передать ВСУ зенитные установки 10 февраля, 16:41 Флаг Швейцарии (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

Испания хотела передать Украине зенитные установки швейцарского производства. Берн отклонил запрос Мадрида на реэкспорт.

Об этом сообщает Reuters.

С просьбой отправить Киеву две 35-мм зенитки Испания обратилась у Швейцарии в январе. Ранее Берн уже ветировал запросы Дании и Германии, которые хотели передать Украине бронетехнику и боеприпасы швейцарского производства.

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Закон страны запрещает экспортировать военные материалы, если страна, для которой они предназначены, «вовлечена во внутренний или международный вооруженный конфликт».

В то же время, по данным агентства, Швейцария может отказаться от нейтралитета, чтобы предоставить военную помощь Киеву. Согласно опросу, реэкспорт вооружения ВСУ поддерживает большинство швейцарцев.

Ранее Испания подтвердила передачу 20 бронетранспортеров M113. Также, по данным СМИ, может для начала отправить от четырех до шести танков Leopard 2A4.