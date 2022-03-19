«Борьба со злом». Зеленский призвал заморозить в Швейцарии счета россиян, развязавших войну против Украины 19 марта, 19:50 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 19 марта, выступил перед парламентом Швейцарии. Он призвал заморозить в банках счета россиян, отвечающих за развязывание войны против Украины.



Зеленский подчеркнул, что хочет, чтобы швейцарцы были как украинцы в «борьбе со злом», которые испытывают разрушение их городов по приказам тех, «кто любит жить в швейцарских общинах и наслаждаться недвижимостью».

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«Чтобы не было вопроса о банках. О ваших банках. Где хранятся деньги всех развязавших эту войну. Это болезненно и это неприятно. Но это тоже борьба против зла. Чтобы было полное замораживание активов этих людей, их счетов — это нужно. Это большая борьба, и вы это можете», — сказал Зеленский.

Также президент напомнил, что швейцарская компания Nestle продолжает свою работу в стране-агрессоре.

«Good food. Good life. Хорошая еда. Хорошая жизнь. Так звучит слоган компании Nestle. Вашей компании, которая отказывается покидать Россию. И даже сейчас, когда оттуда звучат угрозы еще другим странам Европы. Уж не только нам. Когда оттуда доносится даже ядерный шантаж, со стороны России», — подчеркнул глава государства.

«Мы поражены вашей волей. Мы видим, как Украина защищает ключевые ценности цивилизованного мира, которые также являются нашими ценностями. Мы здесь, чтобы быть проявить солидарность согласно нашей традиции. Береги себя, друг», — написал после выступления Зеленского в Twitter президент Швейцарии Игнацио Кассис.



Швейцария больше не является «нейтральной» страной. После полномасштабного вторжения РФ в Украину страна применяет к России все санкции, введенные Европейским союзом.



Зеленский уже выступил перед Конгрессом США, парламентами Канады, Великобритании, Польши и немецким Бундестаге. 23 марта он обратится к японским парламентариям.

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