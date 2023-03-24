В Донецкой области заметили бронеавтомобили нейтральной Швейцарии. Власти проводят проверку 24 марта, 09:52 Mowag Eagel I (Фото:primeportal)

В прифронтовых городах Донецкой области — Авдеевке и Часовом Яру — журналисты заметили, вероятно, бронеавтомобили типа Eagle I. Их производит компания Mowag в Швейцарии, которая не передает ВСУ оружие и не разрешает его реэкспорт.

Об этом сообщает Neue Zürcher Zeitung.

Газета опубликовала фото испанского фотографа Хосе Колона из Часового Яра, который, снимая разрушение города, случайно зафиксировал, вероятно, и Eagle I.

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Автором второго кадра, на котором был замечен швейцарский броневик, принадлежит фотокорреспонденту AFP Арису Мессинису. Его он сделал в Авдеевке.



NZZ подчеркивает: неизвестно, может ли на фото быть один и тот же Eagle I. Так же, как и непонятно, как шведская техника могла оказаться в Украине.

В 1990-х Швейцария продала Дании 36 единиц Eagle I. Минобороны Дании подтвердило, что не передавали эти бронеавтомобили Киеву. В 2012 году Копенгаген запросил разрешение на реэкспорт 27 броневиков частной немецкой компании — Швейцария одобрила. Как и датчане, немцы обязались не реэкспортировать Eagle I.

Сейчас Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии (Seco) выясняет, был ли нарушен Закон о военных материалах, запрещающий нейтральной Швейцарии экспортировать военные товары в воюющие страны. Как пишет Swissinfo, точно установить происхождение броневика можно только по номеру шасси. Пока этого сделать не могут. По данным Seco, сейчас Берн поддерживает контакты с Берлином, но окончательных разъяснений еще нет.

8 марта Швейцария окончательно не поддержала реэкспорт боеприпасов в Украину. Страна последовательно ветировала запросы стран, в частности Испании, Германии и Дании, которые хотели передать Украине бронетехнику и боеприпасы швейцарского производства.

