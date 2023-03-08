Швейцария окончательно не поддержала реэкспорт боеприпасов в Украину 8 марта, 21:12 Флаг Швейцарии (Фото:Werni / pixabay)

Одна из палат парламента Швейцарии — Национальный совет — отклонила предложение ослабить запрет на реэкспорт боеприпасов. Ранее аналогичное решение было принято и в другой палате парламента — Совете кантонов.

Об этом пишет Swissinfo.

Там голосовали за предложение внести изменения в закон о нейтралитете и разрешить поставки оружия и боеприпасов в зоны конфликта. Парламент поддержал одну из поправок — если Совбез ООН своей резолюцией признает существование агрессивной войны и осудит страну-агрессора. Тогда Швейцария может помочь оружием обороняющейся стране. Но в контексте войны России против Украины это ничего не изменит, потому что Россия имеет право вето в Совбезе ООН.

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Другое предложение, которое могло бы разрешить поставки оружия Украине, депутаты отклонили. Она предлагала разрешить поставки, если факт агрессивной войны и страна-агрессора определит Генеральная ассамблея ООН двумя третями голосов.

В то же время, на рассмотрении парламента есть еще четыре других предложения, которые позволят Швейцарии экспорт и реэкспорт своего оружия и боеприпасов в зоны конфликта, оставаясь нейтральным.