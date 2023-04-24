«12 тысяч патронов не повлияют на войну». Посол Швейцарии отстаивает запрет страны передавать Киеву снаряды 24 апреля, 10:14 Флаги Германии, Швейцарии и ЕС (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Швейцария удивлена «масштабами критики» из-за запрета передавать Украине боеприпасы. Германии не разрешили поставить Киеву снаряды своего производства для зенитных самоходных установок Gepard из-за нейтралитета.

Об этом посол Швейцарии в Берлине Поль Рене Сегер заявил в интервью Augsburger Allgemeinen, которое цитирует Handelsblatt.

По его словам, отказ Берна применять «военную силу» означает, что Швейцария «не поддерживает войну». Дипломат сослался на нейтралитет страны, назвав его «частью нашей ДНК».



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«Создается впечатление, что Швейцария будет соучастником, если Путин выиграет войну. Но 12 тысяч патронов не повлияют на войну и даже не решат ее исход», — заявил Сегер.

8 марта Швейцария окончательно не поддержала реэкспорт боеприпасов в Украину. Страна последовательно ветировала запросы стран, включая Испанию, Германию и Данию, которые хотели передать Украине бронетехнику и боеприпасы швейцарского производства.



Еще летом 2022 года Германия попросила у правительства Швейцарии разрешение на реэкспорт в Украину 12 400 снарядов для зениток Gepard. Тогда Берн отклонил этот запрос. Осенью Берлин отправил новый, указав на необходимость защиты критически важной инфраструктуры и морских портов в Украине, имеющих ключевое значение для экспорта зерна. Швейцария снова отказала.

Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал правительство в Берне за вето на поставки боеприпасов для ВСУ.