Швейцария утилизирует 60 ЗРК Rapier, которые могли бы понадобиться Украине — СМИ 12 марта, 19:15 ЗРК Rapier (Фото:Schweizer Armee / Facebook)

Швейцария демонтирует и утилизирует 60 зенитно-ракетных комплексов Rapier, заявил представитель Федерального управления оборонных закупок страны Кай-Гуннар Сиверт.

Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung.



По его словам, первая партия систем уже демонтирована. Дальше будет еще три.

Однако журналисты указывают, что Украина могла бы использовать эти системы. Швейцарская армия закупила Rapier в 1980-х годах, а в 2007 году федеральное правительство вложило большие деньги в модернизацию, чтобы закупить 2 000 современных управляемых ракет, которые теперь также утилизируют. Все потому, что Швейцария вывела Rapier из эксплуатации в конце 2022 года.

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Как рассказал военный эксперт Питер Шнайдер, эти комплексы полностью еще не устарели. Их можно использовать против низколетающих целей, таких как беспилотники, а также бороться с истребителями или вертолетами. По его словам, таким образом Украина могла бы защитить гражданскую инфраструктуру.

Утилизация вооружения возмутила и некоторых политиков Швейцарии.

"Это абсурд, что мы снимаем оборонное оружие", - сказал член Национального совета страны Франсуа Пуантет, который также поддерживает передачу систем Украине.

В то же время Neue Zürcher Zeitung указывает, что Rapier — это системы британского производства, поэтому для них действуют совсем другие правила, чем для швейцарского оружия. Согласно решению Федерального совета Швейцарии от 2006 года, иностранные системы, выведенные из эксплуатации, приоритетно должны быть проданы обратно стране-производителю. При этом условия, такие, как запрет на реэкспорт, не ставятся. Однако Берн не получал от Лондона запроса на Rapier и сам никогда не спрашивал, заинтересована ли Великобритания в системах.

Швейцария придерживается политики нейтралитета в конфликтах между другими государствами. В феврале Reuters сообщало, что Испания хотела передать Украине зенитные установки швейцарского производства, однако Берн отклонил запрос на реэкспорт.