Слова президента США Дональда Трампа о приказе возобновить ядерные испытания вызвали удивление и беспокойство среди экспертов. Они отмечают, что сейчас для таких исследований используются компьютерные модели, а подготовка к физическим испытаниям может длиться годами и обойтись в миллионы долларов. Об этом говорится в материале The Washington Post.

Отмечается, что хотя Трамп заявил, что дал приказ Пентагону о возобновлении ядерных испытаний, фактическое руководство процессом передается Национальной администрации ядерной безопасности (NNSA), которая находится в подчинении Министерства энергетики. Именно эта организация руководит испытательным полигоном в Неваде, где США в последний раз проводили ядерные испытания в 1992 году во время каденции 41-го президента Джорджа Буша-старшего.

Бывшие работники полигона отметили, что возвращение к физическим испытаниям может быть сложным и дорогостоящим процессом, поскольку опыт таких испытаний был утрачен. Сейчас ядерные тесты в основном базируются на компьютерном моделировании и «подкритических» испытаниях, которые не приводят к реальным взрывам.

Кроме того, испытательный полигон нуждается в серьезном ремонте. По данным WP, люди, недавно посетившие объект, описывают оборудование как «ржавую яму». Многие сотрудники NNSA были уволены или отправлены в отпуск без сохранения заработной платы из-за финансовых проблем, в частности из-за инициатив Илона Маска по сокращению расходов. Некоторые бывшие чиновники считают, что возобновление ядерных испытаний может занять годы, хотя другие высказывают мнение, что базовые тесты можно провести уже за шесть месяцев.

«Если ваша цель — просто провести эффективный тест, чтобы продемонстрировать „пиротехнику“ и сказать: „Вот, мы взрываем ядерное устройство, не беспокойтесь о результатах“, это заняло бы год», — сказал ядерный физик и сопредседатель Nuclear Threat Initiative Эрнест Мониз, который был министром энергетики во время президентства Барака Обамы.

Даже простое тестирование может стоить до 100 миллионов долларов, отметил экс-заместитель администратора NNSA Кори Гиндерштейн. Он добавил, что для проведения теста понадобится выкопать новый вертикальный ствол шахты, чтобы не нарушать другие операции в Неваде.

The Washington Post пишет, что решение Трампа основывается на мнении, которое широко распространено в его администрации: ядерные испытания необходимы для противодействия ядерным угрозам со стороны России, Китая и Северной Кореи, которые в последние годы активно модернизируют свои ядерные арсеналы.

«Мы стоим на месте. Наш ядерный арсенал такой же, как 50 лет назад. Нужно что-то делать, чтобы показать, что мы не боимся и не поддадимся давлению со стороны автократов в Пекине, Москве и Пхеньяне», — сказал научный сотрудник аналитического центра Heritage Foundation Роберт Питерс, который поддерживает политику Трампа.

Накануне Трамп объявил о возобновлении ядерных испытаний Соединенными Штатами. Соответствующее распоряжение, по его словам, уже передано Министерству обороны.

«Соединенные Штаты имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна. Это стало возможным благодаря полному обновлению и модернизации арсенала во время моего первого срока», — заявил американский лидер.

Этому предшествовали испытания российской крылатой ракеты неограниченной дальности Буревестник с ядерной силовой установкой. Также были выполнены учебно-боевые пуски межконтинентальных баллистических ракет Ярс и Синева и двух крылатых ракет Х-102. В российском Генштабе заявили, что Буревестник якобы преодолел 14 тыс. км и находился в воздухе около 15 часов.

29 октября российский диктатор Владимир Путин похвастался запуском подводного аппарата с ядерной энергетической установкой Посейдон. Он заявил, что мощность Посейдона якобы «значительно превышает» мощность российской ракеты Сармат.