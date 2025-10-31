Президент США Дональд Трамп не исключил возможность подземных ядерных испытаний , которые были распространены во время холодной войны, сообщает Reuters в пятницу, 31 октября.

«Вы узнаете об этом очень скоро, но мы проведем несколько испытаний. Другие страны это делают. Если они это делают, то мы тоже будем, хорошо?», — заявил Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что испытания ядерного арсенала страны являются ключевой составляющей национальной безопасности — хотя он не уточнил, какие именно тесты приказал выполнить президент Дональд Трамп.

Накануне Трамп объявил о возобновлении ядерных испытаний Соединенными Штатами. Соответствующее распоряжение, по его словам, уже передано Министерству обороны.

«Соединенные Штаты имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна. Это стало возможным благодаря полному обновлению и модернизации арсенала во время моего первого срока», — заявил американский лидер.

Этому предшествовали испытания российской крылатой ракеты неограниченной дальности Буревестник с ядерной силовой установкой. Также были выполнены учебно-боевые пуски межконтинентальных баллистических ракет Ярс и Синева и двух крылатых ракет Х-102. В российском Генштабе заявили, что Буревестник якобы преодолел 14 тыс. км и находился в воздухе около 15 часов.

29 октября российский диктатор Владимир Путин похвастался запуском подводного аппарата с ядерной энергетической установкой Посейдон. Он заявил, что мощность Посейдона якобы «значительно превышает» мощность российской ракеты Сармат.