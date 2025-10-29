Путин заявил об испытаниях ядерного подводного аппарата Посейдон и похвастался «преимуществами» ракеты Буревестник

Диктатор Владимир Путин во время визита в командный центр армии РФ 26 октября 2025 года (Фото: Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин заявил о «успешном» испытании подводного аппарата с ядерной энергетической установкой Посейдон. Об этом он сказал во время визита в Центральный военный клинический госпиталь в среду, 29 октября, пишут российские пропагандистские СМИ.

Диктатор утверждает, что Россия испытала Посейдон 28 октября. Он заявил, что мощность Посейдона якобы «значительно превышает» мощность российской ракеты Сармат, которая, по его словам, скоро поступит на боевое дежурство.

Реклама

Также Путин похвастался ракетой Буревестник, испытания которой РФ провела 26 октября.

По словам кремлевского диктатора, «преимущество» Буревестника в том, что ядерная силовая установка в 1000 раз меньше мощности реактора атомной подводной лодки. Поэтому ядерный реактор Буревестника якобы запускается «в течение минут и секунд». Путин назвал ракету «прорывом» для России.

Беспилотный аппарат Посейдон (ранее известный как Статус-6), по данным из открытых источников, имеет практически неограниченный запас хода и является носителем атомной бомбы мощностью не менее 100 мегатонн. Максимальная глубина погружения составляет не менее 1 км, а диаметр аппарата — около 1,8 м. По разным данным максимальная скорость может достигать до 200 км/час.

26 октября в Кремле заявили об испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности Буревестник с ядерной силовой установкой. Также были выполнены учебно-боевые пуски межконтинентальных баллистических ракет Ярс и Синева и двух крылатых ракет Х-102. В российском Генштабе заявили, что Буревестник якобы преодолел 14 тыс. км и находился в воздухе около 15 часов.