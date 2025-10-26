Путин заявил об испытаниях ракеты Буревестник с ядерной установкой

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Как говорится в публикации, Путин приехал в один из пунктов управления объединенной группировки войск и провел совещание с главой Генштаба ВС России Валерием Герасимовым и командующими.

Реклама

Диктатор заявил, что на этой неделе российские оккупационные войска провели тренировку стратегических наступательных сил.

Во время него, как утверждает Путин, они «выполнили учебно-боевые пуски всех трех компонентов стратегических ядерных сил» и осуществили испытания «перспективных образцов вооружений».

Герасимов сказал, что в ходе тренировки стратегических ядерных сил были выполнены учебно-боевые пуски межконтинентальных баллистических ракет Ярс и Синева, а также двух крылатых ракет Х-102.

Кроме того, он доложил об испытании 21 октября крылатой ракеты неограниченной дальности Буревестник с ядерной энергетической установкой.

Глава Генштаба ВС РФ утверждает, что отличие этого испытания якобы заключалось в том, что полет был многочасовым. По его словам, ракета якобы преодолела 14 тыс. км и находилась в воздухе около 15 часов.

Кроме того, Герасимов утверждает, что технические характеристики ракеты якобы «позволяют применять ее с гарантированной точностью в отношении высокозащищенных объектов на любом расстоянии».

В сообщении Кремля говорится, что российский диктатор якобы дал указания «определить возможные способы применения» и «начать готовить инфраструктуру» для размещения Буревестника в вооруженных силах РФ.

Никакого независимого подтверждения успешных запусков Буревестника никогда не было.

Российский диктатор Владимир Путин рассказал о крылатой ракете с ядерной установкой в марте 2018 года во время выступления с речью в Совете Федерации. По его словам, успешные испытания ракеты состоялись в конце 2017 года. Путин тогда заявил, что ракета имеет «неограниченную дальность» полета и непобедима перед «всеми существующими и будущими системами ПРО и ПВО».

В октябре 2023 года российский диктатор Путин объявил, что страна-агрессор провела «последнее успешное испытание» крылатой ракеты Буревестник с ядерной силовой установкой.

В сентябре 2024 года двое американских исследователей заявили, что им удалось обнаружить в России вероятную пусковую площадку новой ракеты.

8 августа 2025-го норвежское издание The Barents Observer сообщило о подготовке РФ к запуску новой ракеты с архипелага Новая Земля.

14 октября агентство Reuters писало, что Россия готовится к испытанию новой крылатой ракеты с ядерной силовой установкой 9М730 Буревестник, несмотря на ожидаемые переговоры с США на Аляске.