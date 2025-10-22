«Тренировка» стратегических ядерных сил: на фоне мирных усилий Трампа Кремль заявил об испытаниях межконтинентальных ракет Ярс и Синева

Ракета Ярс на параде в Москве, 9 мая 2025 года (Фото: Maxim Bogodvid/Host agency RIA Novosti/Handout via REUTERS)

Российский Кремль в среду, 22 октября, заявил о запуске с космодрома Плесецк межконтинентальных баллистических ракет ( МБР) Ярс и Синева в ходе ядерных «тренировок», пишут российские пропагандисты.

Россия заявляет, что пуски выполнены в рамках «плановой тренировки стратегических ядерных сил».

В частности, с Плесецка по полигону Кура на Камчатке запустили ракету Ярс. А из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера Брянск, как утверждает Москва, осуществлен пуск баллистической ракеты Синева.

Реклама

Также к показательной демонстрации привлекли самолеты дальней авиации Ту-95МС, которые выполняли пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Пропагандисты пишут, что за «плановыми тренировками» наблюдал диктатор Владимир Путин.

В Кремле традиционно заявили о «выполнении всех задач тренировки» стратегических ядерных сил.

Ракета Синева (Р-29РМУ2) — это баллистическая ракета подводных лодок 3-го поколения. Принята на вооружение войск РФ 9 июля 2007 года. Ее заявленная максимальная дальность, согласно информации из открытых источников — до 11 тысяч км.

Ракета PC-24 комплекса Ярс — твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования. Впервые испытана в 2007 году, развернута для применения в 2009 году. Как заявлено страной-агрессором, комплекс может поражать цели на дальности до 10 тысяч км.

Инфографика: NV

21 октября стало известно, что планирование встречи президента США Трампа и Путина пока приостановлено. Отказ Москвы немедленно прекратить огонь в Украине поставил саммит под угрозу, писало Reuters.

Впоследствии Трамп заявил, что окончательное решение по этому поводу еще не принято, но он не хочет «тратить время».

Зато в Кремле и в Венгрии заявляют, что подготовка к саммиту РФ — США продолжается.