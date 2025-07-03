Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф планирует встретиться с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи на следующей неделе в столице Норвегии Осло, чтобы возобновить переговоры по иранской ядерной программе .

Об этом сообщает Axios, ссылаясь на два источника, знакомых с вопросом.

На данный момент окончательная дата встречи еще не определена. Также ни одна из стран публично не подтвердила проведение переговоров, отметили собеседники.

Это могут быть первые прямые переговоры между США и Ираном после американских ударов по ядерным объектам.

В то же время источники сообщают, что Уиткофф и Арагчи поддерживали прямой контакт во время и после 12-дневной войны между Израилем и Ираном.

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

27 июня министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна официально прекращает сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

28 июня вице-спикер иранского парламента Хамид Реза Хажи Бабаи заявил, что Иран больше не будет допускать генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси к инспекциям своих ядерных объектов и не позволит установку камер наблюдения на этих объектах.

30 июня постоянный представитель Ирана при ООН Амир-Саид Иравани заявил, что никакие переговоры с США по ядерной сделке невозможны до тех пор, пока Вашингтон «диктует» свои условия.

Он отметил, что ядерная деятельность Ирана «всегда будет оставаться мирной». По его словам, обогащение урана является «неотъемлемым правом» его страны.