Ракета Ярс на параде в Москве, 9 мая 2025 года (Фото: Maxim Bogodvid/Host agency RIA Novosti/Handout via REUTERS)

Недавний пуск российских межконтинентальных ракет Ярс и Синева в ходе ядерных «тренировок» — это «информационная операция», направленная на подрыв имиджа американского президента Дональда Трампа.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По его словам, действия Кремля напоминают поведение северокорейского диктатора Ким Чен Ына, который ранее демонстрировал подобные показательные запуски. В то же время он подчеркнул, что реальной угрозы применения ядерного оружия со стороны России нет, ведь «всем понятно, что она этого не сделает».

«Показательный пуск Ярса в сторону США — это исключительно информационная операция с целью в очередной раз ударить по имиджу Трампа на международной арене», — написал Коваленко.

Чиновник считает, что такие шаги осуществляются при молчаливом согласии геополитических оппонентов США, а сама Россия сейчас фактически превратилась в «сырьевой придаток Китая».

Коваленко также отметил, что в нынешней идеологической войне ключевую роль играет именно оружие, а не финансовые ресурсы, и призвал Запад активнее противодействовать агрессии России, чтобы сохранить доверие партнеров в странах Глобального Юга.

22 октября Кремль заявил о запуске с космодрома Плесецк межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Ярс и Синева в ходе ядерных «тренировок», пишут российские пропагандисты.

Россия заявляет, что пуски выполнены в рамках «плановой тренировки стратегических ядерных сил».

В частности, с Плесецка по полигону Кура на Камчатке запустили ракету Ярс. А из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера Брянск, как утверждает Москва, осуществлен пуск баллистической ракеты Синева.

Ракета Синева (Р-29РМУ2) — это баллистическая ракета подводных лодок 3-го поколения. Принята на вооружение войск РФ 9 июля 2007 года. Ее заявленная максимальная дальность, согласно информации из открытых источников — до 11 тысяч км.

Ракета PC-24 комплекса Ярс — твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования. Впервые испытана в 2007 году, развернута для применения в 2009 году. Как заявлено страной-агрессором, комплекс может поражать цели на дальности до 10 тысяч км.