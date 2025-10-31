Решение американского президента Дональда Трампа возобновить ядерные испытания в качестве предупреждения для РФ вызвало острые споры в Конгрессе США. Республиканцы поддерживают этот шаг, а демократы называют его «опасным» и «провокационным».

Об этом 30 октября пишет The Hill.

Республиканцы одобряют намерение Трампа ответить на ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина, тогда как демократы ставят под сомнение целесообразность, безопасность, финансирование и политические последствия таких действий, пишет издание.

Сенатор-демократ Марк Келли заявил, что это решение не дает США никаких преимуществ: «Мы получим очень мало, если что-то вообще. Если мы проведем испытания, а Китай ответит тем же, это лишь усилит его стратегические возможности. Мы ничего не выиграем — это будет подарок Китаю».

Его коллега, сенатор-демократ Элизабет Уоррен задала вопрос о расходах на программу, отметив, что республиканцы, выступающие за сокращение госбюджета, не обращают внимания на реальную цену инициативы Трампа:

«Пентагон часто преуменьшает расходы и обещает быстрые результаты, чтобы заручиться поддержкой Конгресса. Но как только финансирование одобрено, расходы растут, а сроки реализации затягиваются. Республиканцы должны быть не менее возмущены, чем демократы».

В то же время республиканцы остаются едиными в своей поддержке президента.

Сенатор от Республиканской партии Джеймс Риш заявил, что решение Трампа «не является эскалацией» и сказал, что «Путин — сумасшедший», который пытается проверить границы дозволенного, но не решится ответить.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон также поддержал инициативу, заявив, что это «сильный сигнал» противникам США. Сенатор Линдси Грэм назвал решение «ответом» на действия Путина и способом подтолкнуть его к переговорам о прекращении войны против Украины.

Накануне Трамп объявил о возобновлении ядерных испытаний Соединенными Штатами. Соответствующее распоряжение, по его словам, уже передано Министерству обороны.

«Соединенные Штаты имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна. Это стало возможным благодаря полному обновлению и модернизации арсенала во время моего первого срока», — заявил американский лидер.

30 октября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США стремятся убедиться, что их ядерный арсенал «работает должным образом».