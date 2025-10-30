Для Кремля ядерные угрозы это важный дипломатический инструмент для давления на Запад (Фото: REUTERS/Jeenah Moon)

Пока непонятно, имеет ли Трамп в виду возобновление испытаний именно ядерного оружия, или только тестирование новых систем вооружения, способных нести ядерные боеприпасы.

Однако это объявление состоялось незадолго до запланированной встречи Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином в Южной Корее, хотя президент США подчеркнул, что решение не было связано с Китаем.

Приказ Трампа также издали через несколько часов после того, как российский диктатор Владимир Путин сообщил об успешном испытании нового ядерного оружия. Во время визита в госпиталь в Москве, где он встречался с ранеными оккупантами, Путин объявил об успешном испытании подводной торпеды Посейдон. Глава Кремля утверждает, что мощность Посейдона якобы «значительно превышает» мощность российской ракеты Сармат.

CNN отмечает, что это уже второй случай за неделю, когда Кремль объявляет о новом оружии, которое пополнит ядерный арсенал России. Согласно договору СНВ-1, подписанному между США и Россией, обе страны обязались ограничить свои ядерные арсеналы, но срок действия соглашения завершается в феврале 2026 года. В этом контексте Путин также недавно объявил об испытании крылатой ракеты неограниченной дальности Буревестник с ядерной силовой установкой.

Кремль рассматривает свои ядерные угрозы не только как прямую угрозу, но и как дипломатический инструмент: эффективный и быстрый способ привлечь внимание США и Запада в целом, чтобы они дали Москве то, чего она хочет в Украине и сосредоточились на потенциальной экзистенциальной угрозе, которую может создать «спровоцированная или проигнорированная» Россия, пишет издание.

Кремль уже испытывает давление с обоих этих направлений в отношении Украины: с одной стороны, из-за дискуссии о возможной поставке Украине ракет Tomahawk, а с другой — из-за неудачи Вашингтона заставить Украину и ее европейских союзников принять максималистские условия Кремля о прекращении войны, отмечает CNN.

Неожиданной была реакция Белого дома, добавляет издание. Трамп, разочарованный отказом Кремля прекратить войну против Украины, не только отменил саммит с Путиным в Будапеште, но и ввел санкции против крупнейших российских нефтяных компаний.

В свою очередь Кремль пытался продемонстрировать свою ядерную мощь через учения, во время которых проводились испытательные пуски ракет. Однако эти действия не имели заметного влияния на США, отмечает CNN. Зато Трамп объявил о возобновлении ядерных испытаний в ответ на демонстрацию нового российского оружия.

«Это может быть уроком об опасности сочетания неосторожных высказываний относительно ядерного оружия во все более нестабильном мире. И то, что Кремль, вероятно, имел целью подкрепить свои ультиматумы в отношении Украины, возможно, погрузило нас всех в новую, опасную и непредсказуемую эру», — подытожил телеканал.

26 октября в Кремле заявили об испытании крылатой ракеты неограниченной дальности Буревестник с ядерной силовой установкой. Также были выполнены учебно-боевые пуски межконтинентальных баллистических ракет Ярс и Синева и двух крылатых ракет Х-102. В российском Генштабе заявили, что Буревестник якобы преодолел 14 тыс. км и находился в воздухе около 15 часов.

29 октября Путин похвастался запуском подводного аппарата с ядерной энергетической установкой Посейдон. Он заявил, что мощность Посейдона якобы «значительно превышает» мощность российской ракеты Сармат.

В тот же день президент Трамп объявил о возобновлении ядерных испытаний США, «учитывая испытательные программы других стран». Он также заявил, что денуклеаризация была бы «чрезвычайным событием», но возобновление ядерных испытаний сейчас является «уместным».